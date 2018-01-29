В день выборов в Челябинске будут работать избирательные участки на колесах

Фото с сайта cheladmin.ru

Пункты для голосования власти города планируют оборудовать в автобусах. Предполагается использовать семь таких мобильных участков, сообщил замглавы Челябинска Евгений Шинин. Они, по словам чиновника, пригодятся в тех случаях, когда жители по каким-то причинам не смогут сами добраться до пунктов голосования.

Всего в областном центре будет открыто 449 избирательных участков, 356 из них будут расположены в школах и других учебных заведениях. Ко дню голосования - 18 марта - большинство из них должны стать доступными для маломобильных групп населения, в частности, располагаться на первых этажах. «Необходимо еще раз проверить все помещения на соответствие всем нормам», - отметил глава города Евгений Тефтелев.

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