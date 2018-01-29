- -17 ... -19 C°
- -18 ... -20 C°
- 55.8288р. - 0.1000
- 69.6073р. + 0.1493
-
26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
В день выборов в Челябинске будут работать избирательные участки на колесах
29.01.2018 г. 12:03
Пункты для голосования власти города планируют оборудовать в автобусах. Предполагается использовать семь таких мобильных участков, сообщил замглавы Челябинска Евгений Шинин. Они, по словам чиновника, пригодятся в тех случаях, когда жители по каким-то причинам не смогут сами добраться до пунктов голосования.
Всего в областном центре будет открыто 449 избирательных участков, 356 из них будут расположены в школах и других учебных заведениях. Ко дню голосования - 18 марта - большинство из них должны стать доступными для маломобильных групп населения, в частности, располагаться на первых этажах. «Необходимо еще раз проверить все помещения на соответствие всем нормам», - отметил глава города Евгений Тефтелев.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 18.01.2018 г. Мэрия Челябинска отказала сторонникам Алексея Навального в проведении на Алом поле «Забастовки избирателей»
- 18.01.2018 г. Челябинский штаб Ксении Собчак собрал необходимые от региона 2,5 тыс. подписей
- 17.01.2018 г. В Челябинске открылся предвыборный штаб Владимира Путина
- 17.01.2018 г. В Челябинске на этой неделе откроют предвыборный штаб Павла Грудинина
- 16.01.2018 г. В Челябинской области утвердили 2305 избирательных участков