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В Челябинске сторонника Алексея Навального арестовали на 10 суток за ругань в адрес Владимира Путина
29.01.2018 г. 10:06
Фото: Борис Золотаревский / vk.com
Активиста движения "Весна" Дениса Ибрагимова увезли в полицию после "забастовки избирателей", которая прошла в воскресенье, 28 января, в сквере имени Колющенко. Известно, что волонтер штаба оппозиционера во время выступления нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.
Активиста задержали по подозрению в мелком хулиганстве и доставили в Советский районный суд, где ему назначили 10 суток ареста. Об этом корреспонденту "Челябинского эха" сообщил активист штаба забастовки Борис Золотаревский. Также он отметил, что сегодня, 29 января, в городе пройдет ряд одиночных пикетов с требованием освободить Дениса Ибрагимова.
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