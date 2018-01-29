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Губернатор назначил министром сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина
29.01.2018 г. 09:18
Фото с сайта chelagro.ru
Ранее Кобылин занимал должность начальника управления по развитию сельскохозпроизводства областного минсельхоза. Предыдущий глава ведомства Сергей Сушков в конце ноября 2017 года пошел на повышение и стал вице-губернатором. И.о. министра до назначения Алексея Кобылина был замминистра Александр Завалищин.
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