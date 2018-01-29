Губернатор назначил министром сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина

Фото с сайта chelagro.ru

Ранее Кобылин занимал должность начальника управления по развитию сельскохозпроизводства областного минсельхоза. Предыдущий глава ведомства Сергей Сушков в конце ноября 2017 года пошел на повышение и стал вице-губернатором. И.о. министра до назначения Алексея Кобылина был замминистра Александр Завалищин.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 29.01.2018 г.»