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В Челябинской области водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП
29.01.2018 г. 08:29
Фото с сайта vk.com
Авария произошла вечером в воскресенье, 28 января, в Катав-Ивановске. ВАЗ-21124 сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пенсионерка скончалась. Водитель легковушки скрылся с места ДТП, однако через несколько часов полицейские нашли автомобиль и задержали мужчину. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
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