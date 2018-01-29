В Челябинской области водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

Фото с сайта vk.com

Авария произошла вечером в воскресенье, 28 января, в Катав-Ивановске. ВАЗ-21124 сбил 80-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм пенсионерка скончалась. Водитель легковушки скрылся с места ДТП, однако через несколько часов полицейские нашли автомобиль и задержали мужчину. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

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