Пропавший больше недели назад челябинский студент найден мертвым

29.01.2018 г. 08:24

Пропавший больше недели назад челябинский студент найден мертвым
Фото с сайта vk.com/poisk_vzroslyh74

Информация о том, что парень погиб, появилась в группе "Легион-СПАС" - Поиск пропавших людей (74 рег)" в соцсети "ВКонтакте". Данных о том, что произошло с молодым человеком, нет.

Ранее волонтеры распространили ориентировку с приметами студента. Он вечером 20 января 2018 года покинул здание общежития по проспекту Ленина, 78. С тех пор о его местоположении никакой информации не было.

 

 

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