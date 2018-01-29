Челябинск
- -5 ... -7 C°
- -16 ... -18 C°
- 55.8288р. - 0.1000
- 69.6073р. + 0.1493
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинске молодой мужчина сломал трехлетней девочке бедро
29.01.2018 г. 08:11
Фото с сайта sledcom.ru
Это произошло вечером в среду, 24 января, в микрорайоне Парковый на Краснопольском проспекте. Известно, что 20-летний парень является сожителем матери ребенка. Мужчина избил девочку, когда женщина была на работе. Сейчас ребенок находится в больнице с переломом бедра и ушибами, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 18.09.2017 г. Мать-алкоголичка из Челябинской области била и морила голодом сына и дочь
- 11.09.2017 г. Выставившая умирать на мороз двухнедельную девочку пенсионерка на 8 лет отправилась в колонию
- 04.08.2017 г. В Челябинске составили фоторобот матери, бросившей младенца возле мусорного бака
- 02.05.2017 г. Отец-алкоголик в Еманжелинске заставил дочь попрошайничать возле магазина
- 03.04.2017 г. Женщина в Челябинской области бросила пятерых детей на попечение деда-инвалида