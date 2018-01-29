В Челябинске молодой мужчина сломал трехлетней девочке бедро

Фото с сайта sledcom.ru

Это произошло вечером в среду, 24 января, в микрорайоне Парковый на Краснопольском проспекте. Известно, что 20-летний парень является сожителем матери ребенка. Мужчина избил девочку, когда женщина была на работе. Сейчас ребенок находится в больнице с переломом бедра и ушибами, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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