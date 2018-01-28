На Свердловском проспекте утром произошло массовое ДТП

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

Очевидцы сообщают о пострадавшем. Авария произошла в 10.30 сегодня, 28 января, в районе пересечения проспекта с улицей Калинина. Столкнулись Lada Priora, Lifan, Chevrolet Cruze и Lada Vesta, сообщили в группе "Регион 74" в соцсети "ВКонтакте".

"Водитель "Шевроле" уснул и приехал в "Приору", "Приору" от удара развернуло, и она ударила "Лифан" и "Весту", пассажира "Приоры" в больничку увезли", - написал один из пользователей в комментарии к публикации.

Все новости за 28.01.2018 г.»