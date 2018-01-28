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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
На «Забастовку Навального» в Челябинске не пускали молодежь
28.01.2018 г. 14:47
На «Забастовку Навального» в Челябинске не пускали молодежь. В соцсетях сообщают о задержаниях участников.
Акция протеста началась в полдень сегодня, 28 января. Ее организовали в сквере имени Колющенко. Очевидцы сообщают, что многих молодых людей полиция на "забастовку" не пускала.
"У нас полиция не пускает людей в сквер - говорит, что мероприятие 18+. Развернули даже молодого человека, которому 22. Наш юрист разбирается с этим произволом полиции", - сообщила в Твиттере одна из организаторов акции.
Один из активных сторонников Алексея Навального в Челябинске Денис Ибрагимов на своей странице во "ВКонтакте" написал, что его задержали после митинга, и опубликовал фото из полицейской машины.
Точной информации о том, сколько челябинцев пришло на акцию протеста, нет. По словам очевидцев, это несколько сотен человек. "Забастовки Навального" сегодня проходят во многих городах страны.
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