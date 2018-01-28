В аэропорту Челябинска авиарейс задержали из-за отказа и неисправности оборудования

Фото с сайта cekport.ru

Пассажирам пришлось ожидать вылета 2,5 часа. Инцидент произошел ночью в субботу, 27 января.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города, самолет авиакомпании "Аэрофлот" в 00:55 должен был отправиться в московский аэропорт Шереметьево. Однако вылет отложили по причине, которая на сайте ЕДДС указана так: RZ/06 – отказы и неисправности авиатехники.

В результате ждать отложенного рейса пришлось 47 пассажирам.

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