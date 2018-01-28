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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Студенты в Челябинске припарковали 49 машин в виде надписи «Путин-2018»
28.01.2018 г. 13:13
Фото: Штаб Путина Челябинск/vk.com
Флешмоб в поддержку кандидата в президенты состоялся в субботу, 27 января, на площадке возле ледовой арены «Трактор». В акции приняли участие студенты 10 вузов Челябинской области.
В местном избирательном штабе Владимира Путина сообщили, что флешмоб был приурочен ко Дню студента, который праздновался 25 января.
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