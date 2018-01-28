Студенты в Челябинске припарковали 49 машин в виде надписи «Путин-2018»

Фото: Штаб Путина Челябинск/vk.com

Флешмоб в поддержку кандидата в президенты состоялся в субботу, 27 января, на площадке возле ледовой арены «Трактор». В акции приняли участие студенты 10 вузов Челябинской области.

В местном избирательном штабе Владимира Путина сообщили, что флешмоб был приурочен ко Дню студента, который праздновался 25 января.





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