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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Автобус №71 с понедельника возобновит работу в Челябинске
28.01.2018 г. 10:58
Фото с сайта untranssite.org
С 29 января 2018 года он, как и прежде, будет курсировать по маршруту ЧМК - улица Чичерина. Автобус будет работать в ежедневном режиме. Первая машина станет отправляться в рейс, в соответствии с графиком, утром в 6.40. Последняя - из Металлургического района (от заводоуправления ЧМК) - в 20.20.
Маршрут следования будет вкючать улицы Павлецкую 2-ю, Сталеваров, 50-летия ВЛКСМ, Черкасскую, Свердловский проспект, Братьев Кашириных и проспект Победы.