Автобус №71 с понедельника возобновит работу в Челябинске

Фото с сайта untranssite.org

С 29 января 2018 года он, как и прежде, будет курсировать по маршруту ЧМК - улица Чичерина. Автобус будет работать в ежедневном режиме. Первая машина станет отправляться в рейс, в соответствии с графиком, утром в 6.40. Последняя - из Металлургического района (от заводоуправления ЧМК) - в 20.20.

Маршрут следования будет вкючать улицы Павлецкую 2-ю, Сталеваров, 50-летия ВЛКСМ, Черкасскую, Свердловский проспект, Братьев Кашириных и проспект Победы.

Все новости за 28.01.2018 г.»