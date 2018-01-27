Челябинск
- -13 ... -15 C°
- -13 ... -15 C°
- 55.8288р. - 0.1000
- 69.6073р. + 0.1493
Персонально ваш
-
26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
В челябинском ресторане в результате поножовщины пострадали два человека
27.01.2018 г. 15:08
Фото с сайта amur.info
Одного из них госпитализировали. Инцидент произошел в ночь на субботу, 27 ноября, на улице Труда. Между гостями заведения на танцполе возник конфликт. "Затем два парня вышли то ли в курилку, то ли на улицу. Тогда к ним со спины подкрался мужчина, который нанес посетителям ножевые ранения", — цитирует 31.tv одного из очевидцев.
Нападавшему удалось скрыться. Его поисками занимаются правоохранительные органы. Также в настоящее время проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к происшествию.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 16.01.2018 г. В Челябинске закрывается ресторан The Rules, проработавший меньше года
- 17.08.2017 г. Каждый челябинец сможет открыть свой ресторан на Алом поле
- 17.05.2017 г. Алое поле на один день превратят в фуд-корт с авторской едой
- 11.10.2016 г. Пенсионер устроил поножовщину в геронтологическом центре
- 07.10.2016 г. Заведений общепита в Челябинской области стало на тысячу меньше