В челябинском ресторане в результате поножовщины пострадали два человека

Фото с сайта amur.info

Одного из них госпитализировали. Инцидент произошел в ночь на субботу, 27 ноября, на улице Труда. Между гостями заведения на танцполе возник конфликт. "Затем два парня вышли то ли в курилку, то ли на улицу. Тогда к ним со спины подкрался мужчина, который нанес посетителям ножевые ранения", — цитирует 31.tv одного из очевидцев.

Нападавшему удалось скрыться. Его поисками занимаются правоохранительные органы. Также в настоящее время проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к происшествию.

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Все новости за 27.01.2018 г.»