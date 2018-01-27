На складе в Миассе произошел сильный пожар

Фото: Сергей Зимин / vk.com/inzidentmiass

Промышленное помещение на объездной дороге рядом с садовыми участками "Ильмены-2" и "Ильмены-2в" загорелось сегодня, 27 января, утром. Фотографии и видео густого дыма очевидцы выложили в группе "Инцидент Миасс" в соцсети "ВКонтакте".

Огонь охватил помещение ангара из профнастила площадью 200 квадратных метров. На месте работали спасатели МЧС. Через полтора часа пожар был потушен. В настоящее время выясняются причины происшествия.

Фото: Сергей Зимин / группа в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Миасс»

Видео: «Инцидент Миасс» / vk.com

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