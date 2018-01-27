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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Челябинский цирк отремонтируют к саммитам ШОС и БРИКС
27.01.2018 г. 10:49
Фото с сайта center-dom.com
Работы должны были начаться в 2018 году, но из-за отсутствия финансирования реконструкцию отложили. "Планируется, что Челябинский цирк войдет в "дорожную карту" проведения капремонта филиалов "Росгосцирка", — заявил директор компании Дмитрий Иванов на встрече с министром культуры Челябинской области Алексеем Бетехтиным.
Ремонт предполагает обновление фасада здания и арены, замену кресел и коммуникаций, благоустройство прилегающей территории. Работы планируют завершить к концу 2019 года.
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