Челябинский цирк отремонтируют к саммитам ШОС и БРИКС

Фото с сайта center-dom.com

Работы должны были начаться в 2018 году, но из-за отсутствия финансирования реконструкцию отложили. "Планируется, что Челябинский цирк войдет в "дорожную карту" проведения капремонта филиалов "Росгосцирка", — заявил директор компании Дмитрий Иванов на встрече с министром культуры Челябинской области Алексеем Бетехтиным.

Ремонт предполагает обновление фасада здания и арены, замену кресел и коммуникаций, благоустройство прилегающей территории. Работы планируют завершить к концу 2019 года.

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Все новости за 27.01.2018 г.»