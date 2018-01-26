В Челябинской области сократят число сотрудников ГИБДД

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До конца 2018 года планируется уволить около 250 человек. В основном это коснется руководящего состава ГИБДД и инспекторов ДПС. Об этом сообщил начальник управления МВД по региону Андрей Сергеев. Наибольшие сокращения ожидаются в Снежинске и Озерске.

Полки ДПС в Челябинске и Магнитогорске сохранят численность сотрудников. Многие служащий в ГИБДД могут перевестись в другие подразделения МВД или пойти в Росгвардию. Обеспечивать контроль и безопасность на дорогах помогут комплексные системы видеонаблюдения.

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Все новости за 26.01.2018 г.»