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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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В Челябинской области сократят число сотрудников ГИБДД
26.01.2018 г. 15:32
Фото с сайта Media8.ru
До конца 2018 года планируется уволить около 250 человек. В основном это коснется руководящего состава ГИБДД и инспекторов ДПС. Об этом сообщил начальник управления МВД по региону Андрей Сергеев. Наибольшие сокращения ожидаются в Снежинске и Озерске.
Полки ДПС в Челябинске и Магнитогорске сохранят численность сотрудников. Многие служащий в ГИБДД могут перевестись в другие подразделения МВД или пойти в Росгвардию. Обеспечивать контроль и безопасность на дорогах помогут комплексные системы видеонаблюдения.
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