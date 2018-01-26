Суд оставил без изменений приговор мужчине, который насмерть забил сожительницу табуреткой

Фото с сайта 74.mvd.ru

Южноуралец просил оправдать его, ссылаясь на отсутствие серьезных доказательств своей вины. Известно, что в июне 2014 года в одной из квартир деревни Камышевка Аргаяшского района мужчина до смерти избил женщину табуреткой, а затем спрятал ее тело в скотомогильнике.

После этого убийца обратился в полицию с заявлением о пропаже сожительницы. В ходе проверки правоохранители обнаружили тело женщины и установили вину южноуральца. Суд приговорил мужчину к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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