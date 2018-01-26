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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Московская компания официально заявила о намерении построить платные парковки в Челябинске
26.01.2018 г. 13:25
Фирма под названием «Администратор челябинского парковочного пространства» подала заявку на участие в конкурсе по заключению концессионного соглашения, который 22 января объявил комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. По данным «Ъ-Южный Урал», компания принадлежит дочерним предприятиям московской инвестгруппы «РВМ Капитал».
За три года инвестор планирует создать сеть из почти 8 тыс. парковочных мест в центре Челябинска и вложить более 350 млн руб. В бюджет города предлагает отчислять 10% от выручки. Тарифы будут разные – от 30 до 100 руб. за час. Заявки на участие в конкурсе по заключению концессионного соглашения КУИЗО принимает до 5 марта, подведение итогов - 12 марта. Соглашение будет рассчитано на 14 лет.
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