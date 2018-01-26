Действие экстренного предупреждения по аномальным морозам продлено на выходные

Фото с сайта therussiantimes.com

27 и 28 января в отдельных районах региона будут сохраняться среднесуточные температуры на 7 градусов ниже климатической нормы. Остается повышенной вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Они могут произойти из-за аварий на объектах энергосистем, роста числа пожаров в жилом секторе, увеличением количества случаев переохлаждения и обморожения. Также есть риск обострения дорожной обстановки: может вырасти число ДТП.

В ночь на субботу в низинных территориях области столбики термометров будут опускаться до -32 градусов. В Челябинске будет -23 - -25. Днем в субботу в городе ожидается от 11 до 13 градусов ниже нуля. На воскресенье синоптики прогнозируют 8-10 градусов мороза.

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