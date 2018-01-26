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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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ФСБ устроило обыски в челябинской полиции из-за взятки в размере 2 млн рубле
26.01.2018 г. 13:07
Фото с сайта rzn.info
Ранее СК сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника консалтинговой фирмы. Его подозревают в посредничестве при даче взятки. 40-летний руководитель департамента организации «ЛА Консалтинг» участвовал в незаконной передаче 2 млн рублей в декабре 2017 года.
По данным следствия, деньги предназначались полицейскому. За это сотрудник МВД должен был закрыть уголовное дело в отношении работников организации. Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Как сообщают СМИ, обыски прошли на рабочем месте полицейского.
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