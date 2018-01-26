В Челябинской области во время пожара погиб 42-летний мужчина

Фото с сайта stolicaonego.ru

Это произошло утром сегодня, 26 января, в одном из домов по улице Аносова коркинского поселка Роза. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины. Возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. В настоящее время устанавливаются обстоятельства пожара, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

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