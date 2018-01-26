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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Маршрутчиков в Челябинске штрафуют за неправильную высадку пассажиров в районе площади Революции
26.01.2018 г. 12:52
Фото с сайта kmv.gorodskoitelegraf.ru
Сумма взыскания составляет пять тысяч рублей. За два дня инспекторы ГИБДД, дежурившие на остановках «Площадь Революции», выписали 15 административных протоколов, сообщает 74.ru.
Новые правила высадки и посадки людей пока отрабатывают на двух остановках «Площадь Революции» в обе стороны, их ввели в середине января 2018 года. Маршрутчиков обязали уступать место на остановках городским троллейбусам и автобусам. Но частные перевозчики не подчинились этому правилу, тогда в ситуацию вмешалась автоинспекция.
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