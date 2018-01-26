Очередное предприятие в Челябинске оштрафовали за загрязнение воздуха

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Компания «Челябтехгаз» производила выбросы в атмосферу без разрешения. Это было установлено в ходе проверки, которую организовали прокуратура Калининского района и минэкологии региона. Выяснилось, что предприятие не проводило инвентаризацию выбросов вредных веществ в атмосферу, не разработало и не согласовало с минэкологии проект нормативов предельно допустимых выбросов.

За несоблюдение экологических требований прокуратура возбудила административное дело в отношении компании. Руководителю «Челябтехгаза» внесено представление об устранении нарушений, сообщили в областном ведомстве.

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