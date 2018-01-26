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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Очередное предприятие в Челябинске оштрафовали за загрязнение воздуха
26.01.2018 г. 12:42
Фото с сайта novostipmr.com
Компания «Челябтехгаз» производила выбросы в атмосферу без разрешения. Это было установлено в ходе проверки, которую организовали прокуратура Калининского района и минэкологии региона. Выяснилось, что предприятие не проводило инвентаризацию выбросов вредных веществ в атмосферу, не разработало и не согласовало с минэкологии проект нормативов предельно допустимых выбросов.
За несоблюдение экологических требований прокуратура возбудила административное дело в отношении компании. Руководителю «Челябтехгаза» внесено представление об устранении нарушений, сообщили в областном ведомстве.
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