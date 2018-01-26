Составлен шорт-лист премии «Итоги года-2017»

Фото с сайта itogi.fedpress.ru

РИА «ФедералПресс» озвучило шорт-лист премии «Итоги года-2017» Эксперты назвали имена политиков и бизнесменов Урала и Сибири, вошедших в шорт -лист номинантов первой в истории УрФО премии в сфере политики и бизнеса.

Пресс-конференцию в Екатеринбурге, посвященную предстоящей 26 января в Тюмени премии в области политики и бизнеса Урала и Сибири «Итоги года», исполнительный директор медиахолдинга «ФедералПресс» Олег Орлов начал с ответа на самый волнующий журналистов вопрос: «Почему в этом году премия пройдет именно в Тюмени?»

«Традиционно премия проводилась в Екатеринбурге как в столице УрФО. Но в этом году мы решили начать ротацию городов для проведения премии. И награждение победителей будет проходить в Тюмени. Возможно, через один или два года мероприятие примет Челябинск, Курган или какой-нибудь город на севере региона», – сказал Олег Орлов.

Ежегодно с 2006 года премия проводится под патронажем полномочного представителя президента в УрФО. Она определяет самых видных деятелей в политике и экономике: всего 20 различных номинаций. В этом году в исследовании приняли участие 700 экспертов. Отбор кандидатур на победу в премии проходит в несколько этапов. Сначала всем экспертам раздаются пустые анкеты, куда они вписывают достойных представителей политики и бизнеса, соответствующих критериям конкретной номинации. После обработки первых анкет формируется лонг-лист из персон, которые могут стать участниками премии. Далее эксперты голосуют за тех, кто, по их мнению, должен попасть из лонг-листа в шорт-лист. Имена в шорт-листе – это уже номинанты на премию. Победитель в каждой номинации выбирается из этого списка.

Руководитель департамента исследований Института стратегических коммуникаций и социальных проектов Павел Шведов рассказал, что за годы существования премия не теряет актуальности и уникальности.

«Премия «Итоги года» в регионах Урала и Западной Сибири проводится 11 лет и несмотря на этот солидный срок формат мероприятия продолжает оставаться уникальным. Мы знаем, что удачные находки быстро копируются и воспроизводятся с той или иной степенью достоверности, но аналогов нашим итогам, объединяющим шесть регионов от степей Казахстана до вечной мерзлоты Ямала, так и не появилось. Даже о попытках повторить формат итогов нам ничего не известно. Причин несколько. Реализовать такой проект действительно сложно, требуется концентрация серьезных ресурсов: это и доверие к организаторам со стороны экспертного сообщества, со стороны политического истеблишмента, регионов, доверие со стороны представителей ключевых отраслей экономики на огромной территории УрФО. И, конечно, за парадным фасадом премии стоит слаженная работа большой команды, раскинутая на несколько городов: Екатеринбург, Москва, столицы регионов УрФО», - пояснил собравшимся журналистам Павел Шведов.

В отличие от прошлых лет, в этот раз организаторы премии попросили экспертов не включать в список номинантов губернаторов, потому что их появление «перевешивает» заслуги других видных деятелей. Так что имен глав регионов среди победителей «Итогов года – 2017» не будет. Самой спорной, как отметил исполнительный директор медиахолдинга «ФедералПресс» Олег Орлов, оказалась политическая номинация «Дебют года». В этом году ее представляют 15 фамилий. В их числе представители ХМАО Липатова Галина Витальевна, заместитель директора Департамента общественных и внешних связей ХМАО – Югры; Трубецкой Андрей Александрович, глава Сургутского района ХМАО – Югры. В номинации «Заявление года» представлены восемь фамилий. Среди них Киричук Степан Михайлович, член Совета Федерации ФС РФ от Тюменской области; Костогриз Иван Иванович, глава города Новый Уренгой ЯНАО и другие.

Кроме того, встречающая сторона Тюмень в этом году представлена в номинациях «Идеолог года», «Лоббист года», «Парламентарий года», «Пиар - кампания года», «Законопроект года» и «Дипломат года». Не уступила Тюмень места своим конкурентам и в разделе «Экономика», номинируясь сразу в восьми номинациях: «Информационная политика», «Инвестиционный проект», «Сделка года», «Стартап года», «Альянс года», «Стратегия», «Социальный проект» и «Менеджерский дебют».

В номинанты также вошли такие крупные проекты, как заявочная кампания Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 и высокоскоростная магистраль «Екатеринбург – Челябинск». По словам организаторов, в этом году из 221 человека, номинированных на премию, 36 фамилий представляют именно Свердловскую область.

Отдельную номинацию в этом году на «Итогах года» представит совет главных редакторов СМИ УрФО. Ответственный секретарь совета Татьяна Николаева приоткрыла завесу тайны, сказав, что номинация будет затрагивать вопросы промышленной политики.

Сейчас оргкомитет премии вышел на заключительный этап работы (из 700 экспертов итоговые анкеты со своими голосами сдали более 500). Делать выбор и определять победителей предстоит Президиуму экспертного совета, в который вошли более 20 экспертов федерального и окружного уровня, профессионально зарекомендовавших себя в сфере политической и экономической аналитики, госуправления, развития общественных связей. Награждение победителей состоится 26 января в городе Тюмени в ДК «Нефтяник».

Организационные партнеры: «Промсвязьбанк», Gallery Тюмень, DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen. Исследовательские партнеры: Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов, Челябинский филиал РАНХиГС, Курганский филиал РАНХиГ, Фонд развития гражданского общества, ТюмГУ, центр «Открытый регион». Генеральные окружные информационные партнеры: Российская газета, Информационное агентство Ura.ru, ИА «Накануне.ру», Канал «УрФО 24. Стратегический информационный партнер: журнал «Эксперт-Урал» Региональные информационные партнеры: Областная газета, канал «ОТВ» (Екатеринбург), медиа-холдинг «Сибинформбюро», «31 канал» (Челябинск), радио «Эхо Москвы» (Челябинск), телерадиокомпания «СургутИнтерНовости», Газета «Тюменская область сегодня», газета «Тюменские известия», ИА «Тюменская линия», холдинг «Гранада-пресс», ИА «Север-Пресс», газета «Комсомольская правда — Тюмень», газета «АиФ — Тюмень», городской портал «Мегатюмень», портал Вслух.ру, интернет-издание NewsProm.ru, телеканал «Тюменское время», портал «Югра-ньюз», газета «Комсомольская правда-Ямал», газета «АиФ -Ямал», газета «Комсомольская правда — Югра», холдинг «Гриф Медиа», газета «Курган и курганцы», ИА Курган.ру, портал «Шадр-инфо», радио «Диполь», Издательский дом «Банзай», журнал «Екб.Собака.ru».

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