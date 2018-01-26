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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Директора дома культуры в Челябинской области подозревают в даче взятки ради премии
26.01.2018 г. 11:51
Фото с сайта 1pnz.ru
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя одного из домов культуры Чесменского района. Как установило следствие, в декабре 2017 года подозреваемый дал взятку в сумме 200 тыс. рублей начальнику централизованной бухгалтерии управления культуры Чесменского района.
Взамен последний должен был перечислить директору и сотрудникам ДК премии в максимальном размере. Это более 500 тыс. рублей, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.
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