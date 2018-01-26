Директора дома культуры в Челябинской области подозревают в даче взятки ради премии

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Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя одного из домов культуры Чесменского района. Как установило следствие, в декабре 2017 года подозреваемый дал взятку в сумме 200 тыс. рублей начальнику централизованной бухгалтерии управления культуры Чесменского района.

Взамен последний должен был перечислить директору и сотрудникам ДК премии в максимальном размере. Это более 500 тыс. рублей, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

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