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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Директору Магнитогорского цирка предъявили обвинение в получении взятки
26.01.2018 г. 11:37
Фото с сайта circus-magnitogorsk.ru
Следствие настаивает на заключении Олега Хомита под стражу. По данным СК, в среду, 24 января, находясь в Челябинске, обвиняемый получил взятку в сумме 150 тыс. рублей от представителя организации за заключение договора на оказание транспортных услуг на 1 млн рублей. До этого Хомит уже получил часть взятки в сумме 30 тыс. рублей, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.
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