Директору Магнитогорского цирка предъявили обвинение в получении взятки

Фото с сайта circus-magnitogorsk.ru

Следствие настаивает на заключении Олега Хомита под стражу. По данным СК, в среду, 24 января, находясь в Челябинске, обвиняемый получил взятку в сумме 150 тыс. рублей от представителя организации за заключение договора на оказание транспортных услуг на 1 млн рублей. До этого Хомит уже получил часть взятки в сумме 30 тыс. рублей, сообщили в управлении СКР по Челябинской области.

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