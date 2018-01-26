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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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В Челябинске почти неделю разыскивают пропавшего студента
26.01.2018 г. 11:31
Фото с сайта vk.com/poisk_vzroslyh74
Николай Храмов вечером 20 января 2018 года покинул здание общежития по проспекту Ленина, 78. С тех пор о его местоположении ничего не известно, сообщили в поисковом отряде Легион-СПАС. Приметы пропавшего: рост 170-175 см, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч.
В день исчезновения был одет в синюю удлиненную куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки. С собой у него был рюкзак светло-серого цвета. Всех, кто располагает информацией, которая поможет разыскать студента, волонтеры Легион-СПАС просят сообщить по телефонам: 8-9000-955-267 или 8908-053-4197.
Фото: группа в соцсети «ВКонтакте» «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег)»
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