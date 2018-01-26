Дольщики «Речелстроя» хотят организовать голодовку на площади Революции

Фото с сайта rechelstroy.ru

Для этого активисты планируют установить там шатер с отоплением. Таким способом дольщики намерены выразить недовольство ситуацией со строительством в микрорайоне «Чурилово Lake-City». По словам представителя инициативной группы Алены Наумовой, планов по достройке домов второй и третьей очередей до сих пор нет, хотя их обещали предоставить до конца года.

«Это наша ответка правительству Челябинское области, которое устраивает для журналистов выезды на стройку, показуху о том, что Чурилово строится. На самом деле это все не так. За все это время сдался один дом. Соответственно, мы хотим показать, что это все неправда, что стройка стоит, по второй-третьей очереди вообще никаких планов нет. Мы решили прибегнуть к кардинальным мерам и показать, что не нужно пускать пыль Москве, Путину в том числе. У нас есть шатер, генераторы. Будет коллективная голодовка. Все согласны с этим, то есть мы уже набрали очень много народу. На следующей неделе повезем уведомление в администрацию города. Мероприятие будет согласовано», — прокомментировала Алена Наумова.

Планируется, что голодовка состоится в начале февраля.

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