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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Восемь южноуральских спортсменов поедут на Олимпиаду в Пхенчхан
26.01.2018 г. 11:07
Представители Челябинской области выступят в соревнованиях по шорт-треку, хоккею, керлингу и фристайлу. Всего в списке, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России, значится 169 атлетов из разных регионов страны. Среди них керлингистка Виктория Моисеева из Миасса и челябинская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова.
Кроме того, в список участников попали три южноуральских хоккеиста — Вячеслав Войнов, Николай Прохоркин и Никита Нестеров. Также Челябинская область будет представлена в соревнованиях по фристайлу. Егор Коротков, Игорь Омелин, Анастасия Чирцова поборются за награды в дисциплине ски-кросс. Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.
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