Восемь южноуральских спортсменов поедут на Олимпиаду в Пхенчхан

Фото с сайта pc2018.com

Представители Челябинской области выступят в соревнованиях по шорт-треку, хоккею, керлингу и фристайлу. Всего в списке, опубликованном на сайте Олимпийского комитета России, значится 169 атлетов из разных регионов страны. Среди них керлингистка Виктория Моисеева из Миасса и челябинская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова.

Кроме того, в список участников попали три южноуральских хоккеиста — Вячеслав Войнов, Николай Прохоркин и Никита Нестеров. Также Челябинская область будет представлена в соревнованиях по фристайлу. Егор Коротков, Игорь Омелин, Анастасия Чирцова поборются за награды в дисциплине ски-кросс. Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

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Все новости за 26.01.2018 г.»