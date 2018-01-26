Силовики нагрянули в офис сторонников Навального в Челябинске в поисках запрещенных листовок

Фото с сайта ptzgovorit.ru

Полицейские приехали туда утром сегодня, 26 января. Они около часа проводили осмотр помещения, но ничего не нашли, сообщил корреспонденту «Челябинского эха» координатор штаба Алексея Навального в Челябинске Алексей Табалов.

«Искали листовки, которые призывали к забастовке избирателей, но они их не нашли. Составляются документы, протокол осмотра. По их словам, поступило анонимное сообщение о том, что у нас в штабе якобы хранятся запрещенные челябинским облизбиркомом материалы, призывающие к забастовке, и вот сегодня большая группа полицейских приехала в штаб к открытию и проводила эти мероприятия. Но, как я уже сказал, ничего не было обнаружено», - рассказал Алексей Табалов.

На этой неделе по всей стране в офисах сторонников Алексея Навального прошли аналогичные мероприятия силовиков. Полицейские искали материалы по всероссийской забастовке избирателей, которая намечена на 28 января. В Челябинске ее планируют провести 28 января в сквере им. Колющенко. Начало в 12 часов.

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