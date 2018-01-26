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Экс-полицейский Челябинской области попался на краже скидочных фишек в магазине
26.01.2018 г. 09:59
Фото с сайта sledcom.ru
Следственный комитет проводит проверку. Рулон наклеек, которые дают право дешевле купить посуду в супермаркете, мужчина спрятал между собой и грудным ребенком, сообщает Znak.com. Воровство произошло в одном из магазинов села Кунашак в декабре 2017 года. Кража вскрылась благодаря записи с камер видеонаблюдения.
Ущерб составил 10 тыс. рублей. В момент совершения преступления мужчина уже не служил в правоохранительных органах - подполковник полиции был уволен из Кунашакского райотдела в октябре 2017-го с формулировкой «порочащие честь обстоятельства». В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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