В Челябинске снова смог - НМУ 1 степени опасности

Фото с сайта bbnews.ru

Как сообщает челябинский гидрометцентр, с 19 часов четверга, 25 января, до 19 часов пятницы в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

Препятствовать рассеиванию примесей будет слабый ветер переменных направлений 3-8 м\с. Предприятия региона предупреждены о возникновении НМУ. Им предписано снизить объемы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

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