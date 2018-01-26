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В Челябинске снова смог - НМУ 1 степени опасности
26.01.2018 г. 08:50
Фото с сайта bbnews.ru
Как сообщает челябинский гидрометцентр, с 19 часов четверга, 25 января, до 19 часов пятницы в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
Препятствовать рассеиванию примесей будет слабый ветер переменных направлений 3-8 м\с. Предприятия региона предупреждены о возникновении НМУ. Им предписано снизить объемы выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.
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