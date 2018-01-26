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Администрация Магнитогорска требует у НТВ извинений за «задницу мира»
26.01.2018 г. 08:43
Фото с сайта verstov.info
Жителей города возмутило высказывание телеведущего Тиграна Кеосаяна. Шоумен 20 января в эфире НТВ, обсуждая скандал вокруг заявлений Дональда Трампа о странах третьего мира, сказал: "Задница мира — это Магнитогорск, а не Таити". Свои слова Тигран Кеосаян проиллюстировал фотографией дымящих труб южноуральского города.
Как сообщили Верстов.инфо в пресс-службе мэрии, в администрацию поступает множество жалоб магнитогорцев на данное высказывание. По информации издания, в адрес руководителя компании направлено официальное письмо с требованием принести публичные извинения горожанам.
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