Администрация Магнитогорска требует у НТВ извинений за «задницу мира»

Фото с сайта verstov.info

Жителей города возмутило высказывание телеведущего Тиграна Кеосаяна. Шоумен 20 января в эфире НТВ, обсуждая скандал вокруг заявлений Дональда Трампа о странах третьего мира, сказал: "Задница мира — это Магнитогорск, а не Таити". Свои слова Тигран Кеосаян проиллюстировал фотографией дымящих труб южноуральского города.

Как сообщили Верстов.инфо в пресс-службе мэрии, в администрацию поступает множество жалоб магнитогорцев на данное высказывание. По информации издания, в адрес руководителя компании направлено официальное письмо с требованием принести публичные извинения горожанам.

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