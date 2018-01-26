В списке членов экипажа пропавшего судна "Восток" значится один уроженец Челябинской области

Фото с сайта vostok1.com

Это второй помощник капитана 56-летний Евгений Расчектаев. Список членов экипажа опубликовал судовладелец. Всего на борту судна находился 21 человек.

ЧП случилось вечером 24 января. Рыболовное судно "Восток" под российским флагом совершало переход из корейского порта Донгхе в морской порт Сахалинской области. В 21.32 с судна поступили сигналы бедствия, а через несколько минут оно исчезло с радаров.

Поиски моряков, которые бесследно исчезли в Японском море, продолжаются. К ним подключена авиация, работает спасательный корабль. В четверг, 25 января, было обследовано более 4 тыс. квадратных километров акватории. Однако удалось найти только буй, бытовой мусор, два спасательных жилета и два спасательных круга.

По данным очевидцев, которые обсуждают инцидент в соцсетях, моряков уже нашли - они якобы дрейфовали в море на плоту. Однако официально эта информация не подтверждается.

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