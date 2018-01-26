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Челябинские школьники не учатся четвертый день подряд
26.01.2018 г. 08:21
Фото с сайта msktambov.ru
Из-за холодов в городе вновь отменены занятия для учеников с 1 по 7 классы первой смены, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе. Утром сегодня, 26 января, в Челябинске было -24 - -26.
В Магнитогорске и Троицке температура опустилась до -29 - - 31, что стало причиной для отмены занятий в школах для учеников первой смены с 1 по 11 классы.
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