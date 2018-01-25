Прокуроры Еманжелинска срочно выехали в общежитие, где обрушился потолок

Фото с сайта vk.com/public159632174

Надзорное ведомство организовало проверку информации, которую ранее распространили СМИ. Общественники организации «Гражданский патруль» опубликовали на своем канале на Youtube видео, где показан разрушенный потолок, куски штукатурки в душевой и уборной общежития по улице Почтовая, 12 в Еманжелинске. В месте обвала - огромная трещина.

В прокуратуре подтвердили, что на потолке действительно отсутствует кусок штукатурки. «Однако, признаков того, что обрушение произошло именно сегодня, 25 января, не выявлено. Факт причинения кому-либо телесных повреждений падением куска штукатурки не подтвердился», - отметили в ведомстве.

Здание в 2015 году признано ветхим и подлежащим расселению. Переселение жильцов планируется в рамках новой программы. Переезжать в имеющееся в распоряжении администрации города свободное жилье люди не хотят, сообщил прокурор Еманжелинска Роберт Шамсутдинов.

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