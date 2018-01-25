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Челябинка и ее сожитель требовали с мужчины 60 тыс. рублей за выдуманное сексуальное домогательство
25.01.2018 г. 15:21
Но в итоге сами выплатили ему 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. В среду, 24 января, молодую мать и ее сожителя (бывшего осужденного за особо тяжкое преступление) признали виновными в вымогательстве. Они организовали аферу, к которой в качестве сообщника привлекли еще одного человека.
Женщина договорилась с малознакомым мужчиной встретиться в одной из квартир в Челябинске. Ее сожитель привез этого человека на свидание. А когда мужчина и женщина остались в комнате наедине, в помещении внезапно появился якобы бывший супруг дамы. Ему она сообщила, что гость ее домогался. Тогда, согласно сценарию, человек, играющий роль мужа, начал требовать денег за моральный ущерб.
Потерпевшего увезли в частный дом в Краснойармейском районе. Там его приковали к батарее, связали, били и угрожали убийством. Денег - 60 тыс. рублей - у мужчины не оказалось. Тогда вымогатели потребовали, чтобы он взял на себя кредит. В итоге, ничего не добившись, через сутки они отпустили мужчину. Вину подельники в суде полностью признали. Они уже выплатили потерпевшему деньги за моральный вред. Женщина получила два года в колонии условно, а ее сожитель будет отбывать реальный срок. Ему назначено два года колонии строгого режима, сообщили в Калининском райсуде.
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