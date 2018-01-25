В Челябинской области спрос на кредиты вырос на треть

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При этом просроченная задолженность перед банками снижается. По итогам 2017 года она стала меньше на 9% и составила 20 млрд рублей, сообщает «Ъ-Южный Урал». По данным отделения по Челябинской области Уральского Банка России, объем обязательств южноуральцев перед кредитными организациями увеличился на 9%, до 270 млрд руб. Из них более 40% приходится на задолженность по ипотеке (113 млрд руб.).

За прошлый год южноуральцы взяли в кредит на покупку жилья 36 млрд рублей - на 31% больше, чем годом ранее. Также в 2017-м жители области стали чаще использовать кредитные карты. Рост спроса на потребительские займы эксперты связывают со стабилизацией в экономике, а также с изменением поведении кредитных учреждений – увеличилось число предложений для "зарплатных" клиентов.

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Все новости за 25.01.2018 г.»