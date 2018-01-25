Жителя Магнитогорска отправили в колонию на 16 лет за убийство и насилие над детьми

Фото с сайта ptzgovorit.ru

В апреле 1996 года в Калуге южноуралец убил 82-летнюю пенсионерку, а затем вынес из ее дома около 100 тыс. рублей. Кроме того, с марта по май 2015 года 40-летний мужчина приглашал детей в возрасте от 10 до 15 лет в квартиру, где совершал в отношении них действия сексуального характера.

Суд отправил магнитогорца на 16 лет в колонию строгого режима. Кроме того, мужчина будет наблюдаться у врача-психиатра, сообщили в областной прокуратуре.

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