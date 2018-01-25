Подростки с обморожением лодыжек стали обращаться в больницы Челябинска

Фото с сайта mir24.tv

Пациентами стали так называемые жертвы моды - те, кто даже в 30-градусный мороз ходит по улице с оголенными нижними частями ног.

Как сообщает агентство "Урал-пресс-информ", за прошедшие двое суток в поликлинику Челябинской областной детской больницы обратилось двое подростков, которые получили обморожение второй степени тяжести нижней части голени. На коже образовались волдыри. Пациенты проходят лечение амбулаторно. Всего в городе за эти дни 14 человек пострадали от морозов.

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