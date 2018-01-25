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В правительстве Челябинской области обсуждают перезагрузку или даже ликвидацию министерства экологии
25.01.2018 г. 14:30
Фото с сайта pravmin74.ru
Ведомство могут преобразовать в управление, при этом лишить его ряда полномочий. Об этом сообщает «URA.RU» со ссылкой на собственные источники. По информации агентства, охоту могут передать министерству сельского хозяйства или главному управлению лесами. Обе структуры, как и минэкологии, курирует вице-губернатор Сергей Сушков.
«Хотят провести оптимизацию министерства, чтобы ведомство целиком сосредоточилось только на экологии и работе с ТБО», — цитирует издание своего собеседника. Одновременно обсуждается вариант реорганизации министерства в главное управление по экологии.
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