Прокуратура требует разлучить челябинку с мужем-иностранцем

Фото с сайта semyafamily.ru

В надзорном ведомстве заявляют, что брак фиктивный. По данным пресс-службы прокуратуры, в июле 2016 года 35-летняя женщина зарегистрировала отношения с 21-летним мигрантом из Таджикистана и получила за это от него 12 тыс. рублей.

Супруги совместно не проживают, общих детей не имеют, совместного хозяйства не ведут. Иностранец признался, что вступил в брак для получения вида на жительство, заплатив челябинке деньги. Прокурор обратился в суд с требованием признать союз недействительным и аннулировать запись Металлургического отдела ЗАГС.

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