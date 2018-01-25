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Прокуратура требует разлучить челябинку с мужем-иностранцем
25.01.2018 г. 14:15
Фото с сайта semyafamily.ru
В надзорном ведомстве заявляют, что брак фиктивный. По данным пресс-службы прокуратуры, в июле 2016 года 35-летняя женщина зарегистрировала отношения с 21-летним мигрантом из Таджикистана и получила за это от него 12 тыс. рублей.
Супруги совместно не проживают, общих детей не имеют, совместного хозяйства не ведут. Иностранец признался, что вступил в брак для получения вида на жительство, заплатив челябинке деньги. Прокурор обратился в суд с требованием признать союз недействительным и аннулировать запись Металлургического отдела ЗАГС.
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