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В индустриальный парк «Малая Сосновка» заходят три новых резидента
25.01.2018 г. 13:46
Фото с сайта gubernator74.ru
Инвестпроекты на этой площадке намерены реализовать компании «Втор-Ком», «4 сезона» и «Леди-прима». Об этом на заседании совета по улучшению инвестклимата сообщил гендиректор управляюшей компании парка Анатолий Лобко.
Объем инвестиций, необходимых для запуска всех трех проектов, оценивается в 1 млрд 270 млн рублей. На производствах будет создано свыше 400 рабочих мест. Инвесторы получат земельные участки в аренду без торгов.
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