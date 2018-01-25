В индустриальный парк «Малая Сосновка» заходят три новых резидента

Фото с сайта gubernator74.ru

Инвестпроекты на этой площадке намерены реализовать компании «Втор-Ком», «4 сезона» и «Леди-прима». Об этом на заседании совета по улучшению инвестклимата сообщил гендиректор управляюшей компании парка Анатолий Лобко.

Объем инвестиций, необходимых для запуска всех трех проектов, оценивается в 1 млрд 270 млн рублей. На производствах будет создано свыше 400 рабочих мест. Инвесторы получат земельные участки в аренду без торгов.

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