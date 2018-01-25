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Нашелся инвестор для переработки отходов «Карабашмеди»
25.01.2018 г. 13:41
Фото с сайта pravmin74.ru
Компания «Уралгрит» будет использовать их в качестве ресурсной базы. Проектная мощность предприятия в 150 тысяч тонн готовой продукции позволит перерабатывать около 250 тысяч тонн отходов в год. Предварительный объем инвестиций в проект составляет 236 млн руб.
С вводом нового предприятия Карабаш получит более 50 рабочих мест со средней зарплатой свыше 28 тысяч рублей. Как сообщила управляющий общества «Уралгрит» Надежда Перевалова, запустить завод планируется в 2021 году. Если совет по улучшению инвестклимата одобрит проект, то в Карабаше под строительство предприятия будет выделен земельный участок в аренду без торгов.
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