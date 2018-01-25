Нашелся инвестор для переработки отходов «Карабашмеди»

Фото с сайта pravmin74.ru

Компания «Уралгрит» будет использовать их в качестве ресурсной базы. Проектная мощность предприятия в 150 тысяч тонн готовой продукции позволит перерабатывать около 250 тысяч тонн отходов в год. Предварительный объем инвестиций в проект составляет 236 млн руб.

С вводом нового предприятия Карабаш получит более 50 рабочих мест со средней зарплатой свыше 28 тысяч рублей. Как сообщила управляющий общества «Уралгрит» Надежда Перевалова, запустить завод планируется в 2021 году. Если совет по улучшению инвестклимата одобрит проект, то в Карабаше под строительство предприятия будет выделен земельный участок в аренду без торгов.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 25.01.2018 г.»