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Прокуратура оштрафовала пекарню «Мэри» на 100 тыс. рублей за отходы производства
25.01.2018 г. 13:34
Фото с сайта chaikovskie.ru
В ходе проверки было установлено, что предприятие с января по декабрь 2017 года образовывало отходы без установленных нормативов и лимитов на размещение. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований челябинский природоохранный прокурор в отношении фирмы «Мэри» возбудил дело об административном правонарушении. Руководителю внесено представление об устранении замечаний, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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