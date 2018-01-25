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В Челябинской области ребенок случайно поджег свою мать
25.01.2018 г. 13:28
Фото с сайта news.tut.by
Это произошло в поселке Первомайский Коркинского района в среду, 24 января. По словам пострадавшей, сын зажег свечу, которая случайно подпалила махровый халат женщины. Как сообщает газета "Горняцкая правда", в результате 32-летняя мать получила ожоги туловища и конечностей 2 и 3 степеней и была госпитализирована.
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