Кладовщица и водитель птицефабрики украли поливитамины для кур на 4,3 млн рублей

Фото с сайта kianews24.ru

57-летняя и 61-летний работники "Рависа" с марта по сентябрь 2016 года похищали с предприятия кормовые добавки. Каждому из них назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, Сосновский районный суд взыскал с похитителей деньги, долю в квартире и автомобиль в пользу птицефабрики.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 25.01.2018 г.»