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Кладовщица и водитель птицефабрики украли поливитамины для кур на 4,3 млн рублей
25.01.2018 г. 13:23
Фото с сайта kianews24.ru
57-летняя и 61-летний работники "Рависа" с марта по сентябрь 2016 года похищали с предприятия кормовые добавки. Каждому из них назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, Сосновский районный суд взыскал с похитителей деньги, долю в квартире и автомобиль в пользу птицефабрики.
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