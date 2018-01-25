Приставы в Челябинской области вернули матери грудного ребенка, которого выкрал отец

Фото с сайта izvestiaur.ru

Шестимесячную девочку мужчина вывез из дома и отправил к своей матери. Как сообщили в службе судебных приставов, он задолжал ребенку по алиментам. Мать девочки обратилась с иском в суд и попросила немедленно назначить проживание ребенка с ней, так как младенец на грудном вскармливании.

В этот же день был составлен исполнительный лист. Девочку вернули матери. Должнику предстоит ответить в суде за воспрепятствование судебным приставам. Его мать ответит за попытку применения физической силы к представителям закона. Обоим грозят штрафы от одной до 1,5 тысячи рублей.

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