Присяжные вынесли обвинительный вердикт женщине, убившей свою новорожденную дочь

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9 ноября 2015 года Алену Лымарь Брединский райсуд приговорил к восьми годам лишения свободы. Но ее адвокаты обжаловали это решение в Конституционном Суде, направив жалобу на дискриминацию: на то, что ей не дали права ходатайствовать о суде присяжных. КС признал нарушения, а облсуд отменил приговор, вернув дело для возобновления расследования и утверждения обвинительного заключения.

В итоге дело вновь было рассмотрено в областном суде, но уже с участием присяжных заседателей. Они вынесли обвинительный вердикт. На основании этого решения суд должен будет вынести приговор, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Челябинской области. В феврале 2015 года жительница Брединского района, находясь дома, нанесла четырехмесячной дочери не менее четырех ударов по голове тупым твердым предметом, отчего ребенок скончался на месте.

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