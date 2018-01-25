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Присяжные вынесли обвинительный вердикт женщине, убившей свою новорожденную дочь
25.01.2018 г. 13:15
9 ноября 2015 года Алену Лымарь Брединский райсуд приговорил к восьми годам лишения свободы. Но ее адвокаты обжаловали это решение в Конституционном Суде, направив жалобу на дискриминацию: на то, что ей не дали права ходатайствовать о суде присяжных. КС признал нарушения, а облсуд отменил приговор, вернув дело для возобновления расследования и утверждения обвинительного заключения.
В итоге дело вновь было рассмотрено в областном суде, но уже с участием присяжных заседателей. Они вынесли обвинительный вердикт. На основании этого решения суд должен будет вынести приговор, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Челябинской области. В феврале 2015 года жительница Брединского района, находясь дома, нанесла четырехмесячной дочери не менее четырех ударов по голове тупым твердым предметом, отчего ребенок скончался на месте.
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