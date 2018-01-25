80 тыс. кубов снега уйдет на строительство трассы Кубка мира по ски-кроссу в Миассе

Фото с сайта pravmin74.ru

Специалисты планируют добавить несколько фигур, чтобы увеличить сложность прохождения и амплитуду прыжков. Как и в 2016 году, строительством трассы в "Солнечной долине" занимается компания Winter Share Pro. Работы планируют завершить в начале февраля.

Общая протяженность трассы составит 1,1 км, перепад высот — 193 м. Сейчас трасса доступна для свободного катания на некоторых участках. В настоящее время также ведутся работы по строительству основы для финального стадиона. Этап Кубка мира FIS по ски-кроссу пройдет в Миассе с 3 по 4 марта.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 25.01.2018 г.»