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80 тыс. кубов снега уйдет на строительство трассы Кубка мира по ски-кроссу в Миассе
25.01.2018 г. 13:02
Фото с сайта pravmin74.ru
Специалисты планируют добавить несколько фигур, чтобы увеличить сложность прохождения и амплитуду прыжков. Как и в 2016 году, строительством трассы в "Солнечной долине" занимается компания Winter Share Pro. Работы планируют завершить в начале февраля.
Общая протяженность трассы составит 1,1 км, перепад высот — 193 м. Сейчас трасса доступна для свободного катания на некоторых участках. В настоящее время также ведутся работы по строительству основы для финального стадиона. Этап Кубка мира FIS по ски-кроссу пройдет в Миассе с 3 по 4 марта.
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