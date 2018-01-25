Зюраткуль популярнее Аркаима, а ЮУрГУ интересуются чаще, чем ЧелГУ

Фото с сайта urokpk.ru

Пары «соперников» по поисковой популярности в Челябинске выявили аналитики Яндекса. Для этого они проанализировали все запросы за 2017 год, содержащие то или иное слово в любом числе и падеже. Исследователи выяснили, что, к примерцу, оперный театр челябинцы ищут чаще драматического. Парком Гагарина интересуются больше, чем Кировкой.

Судя по запросам, местный Арбат - это в первую очередь место, где можно поесть и что-то купить, а парк - это аттракционы, выставки и праздники. Район ЧМЗ упоминается в запросах чаще, чем ЧТЗ: в основном людей интересуют местные услуги и организации. А озеро Увильды оказалось популярнее Тургояка.

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